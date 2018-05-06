18:31 | Футбол — РФПЛ

Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов извинился за свое поведение во время вчерашнего празднования чемпионства. 21-летний хавбек вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака".

"Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку во время празднования. Не должен был так поступать – но это эмоции, все бывает. Извините, кого задел или обидел! Мы чемпионы!" - написал Баринов в Инстаграме.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lennon

Такой же до.....б, как и вся командочка....... В следующем сезоне в ЛЧ будем видеть регулярные 0-4 со всеми соперниками!

18:49

баламошка

Сжечь ведьму!

18:42

баламошка

Ещё один шашлычник. Типо великого футболиста Сапеты. Скоро по его стопам пойдёт. Будет проклят из-за того, что выплюнул из рота своего поганого слово мерзкое в адрес пресвятой секты!

18:42

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