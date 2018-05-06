Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов извинился за свое поведение во время вчерашнего празднования чемпионства. 21-летний хавбек вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака".

"Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку во время празднования. Не должен был так поступать – но это эмоции, все бывает. Извините, кого задел или обидел! Мы чемпионы!" - написал Баринов в Инстаграме.

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