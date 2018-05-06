Баринов извинился за матерную кричалку в адрес "Спартака"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов извинился за свое поведение во время вчерашнего празднования чемпионства. 21-летний хавбек вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес "Спартака".
"Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку во время празднования. Не должен был так поступать – но это эмоции, все бывает. Извините, кого задел или обидел! Мы чемпионы!" - написал Баринов в Инстаграме.
Lennon
Такой же до.....б, как и вся командочка....... В следующем сезоне в ЛЧ будем видеть регулярные 0-4 со всеми соперниками!
18:49
баламошка
Сжечь ведьму!
18:42
баламошка
Ещё один шашлычник. Типо великого футболиста Сапеты. Скоро по его стопам пойдёт. Будет проклят из-за того, что выплюнул из рота своего поганого слово мерзкое в адрес пресвятой секты!
18:42