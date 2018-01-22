Бакаев может перейти в "Динамо"

По информации "СЭ", к кандидатуре полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева проявляет интерес московское "Динамо".

У 21-летнего полузащитника в конце этого года заканчивается контракт с красно-белыми, и представители футболиста ведут переговоры с потенциальными работодателями. Самым вероятным вариантом пока является московское "Динамо".

В текущем сезоне Бакаев провел 5 матчей за "Спартак" в РФПЛ и 5 – в ФНЛ за "Спартак-2". (Сергей ЕГОРОВ)