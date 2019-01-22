Артем Дзюба: "Передай Михалику, что я не бургер. Он бы еще в конце меня трахнул!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба остался недоволен тем, как против него играл защитник "Локомотива" Тарас Михалик.

В подтрибунном помещении нападающий обратился к партнеру по сборной России, вратарю "Локомотива" Гильерме, в шутливой форме попросив того поговорить с Михаликом.

– Ты передай Михалику, что он делает?! Он бы меня в конце еще трахнул. Передай ему, что я не бургер, – сказал Дзюба Гильерме на глазах у журналистов, показывая на теле следы от борьбы с Михаликом.

От комментариев прессе Дзюба отказался: "Без комментариев сегодня. Мы проиграли, у меня траур". (Александр Рогулев)

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица