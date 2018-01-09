"Арсенал" возьмет в аренду вратаря Обухова

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" возьмет в аренду вратаря Игоря Обухова. Трансфер голкипера принадлежит "Зениту", а первую часть сезона он провел в "Тюмени", выступающей в ФНЛ. В составе этой команды 21-летний голкипер провел 22 матча и пропустил 31 гол. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, в первой части сезона основным вратарем туляков был Владимир Габулов. В начале января он подписал контракт с "Брюгге". В настоящее время в заявке "Арсенала" значатся 27-летний Михаил Левашов и 25-летний Алексей Березин.

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