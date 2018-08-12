"Арсенал" вдесятером обыграл "Ахмат" благодаря голам арендованных Джоджевича, Бакаева и Лесового

"Арсенал" дома победил "Ахмат" со счетом 3:1 в третьем туре российской премьер-лиги.

Счет в игре на 39-й минуте открыл Олег Иванов. Он отличился во втором туре подряд. На 41-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник хозяев Кантемир Берхамов.

Играя вдесятером, "Арсенал" забил три мяча. Сперва отличился арендованный у "Зенита" Лука Джорджевич (52), затем гол забил Зелимхан Бакаев (57), права на которого принадлежат "Спартаку". Третий мяч на счету Даниила Лесового (90+5). Он, как и Джорджевич, арендован у "Зенита".

"СЭ" вел текстовую трансляцию игры "Арсенал" - "Ахмат".

Чемпионат России

3-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный) - 3:1 (0:1)

Голы: Иванов, 39 (0:1). Джорджевич, 52 (1:1). Бакаев, 57 (2:1). Лесовой, 90+5 (3:1).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Горбатенко, Берхамов, Бакаев (Кангва, 65), Ткачев (Костадинов, 77), Чаушич, Джорджевич (Лесовой, 85).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши, Швец, Думбья, Иванов (Исмаэл, 76), Бериша (Митришев, 68), Балай (Мбенг, 56).

Предупреждения: Роши, 23. Берхамов, 37. Беляев, 44. Балай, 45+1. Уциев, 45+2. Швец, 54. Бериша, 63. Думбья, 90.

Удаление: Берхамов (Арсенал Т), 41 (грубая игра).

Судьи: Лапочкин, Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Чельцов (Москва).

12 августа. Тула. Стадион "Арсенал".

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