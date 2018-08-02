"Арсенал" подписал Мохаммеда Кадири на правах аренды

Ганский защитник Мохаммед Кадири перешел в "Арсенал", информирует пресс-служба клуба. Контракт 22-летнего футболиста с тульской командой рассчитан до конца сезона 2018/2019. О деталях сделки не сообщается.
С 2016 года Кадири выступал в составе венской "Аустрии", за которую провел более 30 матчей чемпионата Австрии, а также шесть игр на групповом этапе Лиги Европы.
💪Друзья, извините, что так долго🙏– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 2 августа 2018 г.
😉Представляем Вашему вниманию еще одного нашего новичка.
⚽️2 августа ПФК "Арсенал" подписал арендное соглашение с ганским защитником Мохаммедом Кадири.
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