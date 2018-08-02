"Арсенал" подписал Мохаммеда Кадири на правах аренды

Ганский защитник Мохаммед Кадири перешел в "Арсенал", информирует пресс-служба клуба. Контракт 22-летнего футболиста с тульской командой рассчитан до конца сезона 2018/2019. О деталях сделки не сообщается.

С 2016 года Кадири выступал в составе венской "Аустрии", за которую провел более 30 матчей чемпионата Австрии, а также шесть игр на групповом этапе Лиги Европы.