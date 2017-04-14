Арсен Хубулов: "Сейчас со всеми командами тяжело играть"

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что команда надеется на позитивный результат. Также хавбек подчеркнул, что команда была огорчена результатом игры минувшего тура с "Зенитом" (1:1).

– После игры с "Зенитом" было огорчение, – цитирует клубная пресс-служба Хубулова. – Мы должны были побеждать. Команде давалась игра, мы очень хорошо смотрелись. В моменте на последних минутах я мог, конечно, более хладнокровно сыграть и забить этот мяч. Обидно, конечно, но эту игру надо забыть и двигаться дальше.



– Сейчас команде предстоит битва за шесть очков в матче с "Крыльями Советов". Какие мысли перед этим поединком?



– Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждем "Крылья Советов" и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.

– В этом матче понадобится поддержка трибун...



– Вообще в футбол играют для болельщиков, и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придет как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну а мы постараемся их порадовать. Самое главное – добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть.



– А как в Осетии следят за вашим выступлением? Чувствуется внимание соотечественников?



– Конечно. Постоянно звонят, присылают смс-сообщения. Мы все время здесь, в Махачкале, я крайне редко бываю дома. Но я чувствую, как люди переживают за команду на моей родине.