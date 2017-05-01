20:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Анжи"

Сегодня. Краснодар. 7-я минута матча "Краснодар" - "Анжи". Сегодня. Краснодар. 7-я минута матча "Краснодар" - "Анжи". Сегодня. Краснодар. 7-я минута матча "Краснодар" - "Анжи". Сегодня. Краснодар. 7-я минута матча "Краснодар" - "Анжи". Сегодня. Краснодар. 7-я минута матча "Краснодар" - "Анжи". Сегодня. Краснодар. 7-я минута матча "Краснодар" - "Анжи".
Сегодня. Краснодар. 7-я минута матча "Краснодар" - "Анжи".
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На 7-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Анжи" у Владимира Сельдякова были основания назначить 11-метровый удар в ворота гостей, но он продолжил игру. В том моменте защитник гостей Гурам Тетрашвили пытался сыграть в мяч, который оказался за ногой Вандерсона. Футболист махачкалинской команды сделал движение ногой навстречу сопернику. В результате нападающий "быков" был сбит. (Александр БОБРОВ) 

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи" // Правильно ли не засчитан гол "Краснодара"?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ak-125

Будогоскин так не считает. Судья молодец.

20:19