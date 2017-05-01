Арбитр Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Анжи"

На 7-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Анжи" у Владимира Сельдякова были основания назначить 11-метровый удар в ворота гостей, но он продолжил игру. В том моменте защитник гостей Гурам Тетрашвили пытался сыграть в мяч, который оказался за ногой Вандерсона. Футболист махачкалинской команды сделал движение ногой навстречу сопернику. В результате нападающий "быков" был сбит. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи" // Правильно ли не засчитан гол "Краснодара"?