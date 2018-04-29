Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 72-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА правильно поступил арбитр Роман Галимов, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в площади ворот красно-синих упал Себастьян Дриусси, требовавший наказать соперника 11-метровым ударом.
Видеоповторы свидетельствуют, что в единоборстве зенитовца с Георгием Щенниковым шла привычная для современного футбола обоюдная борьба за позицию с применением рук. (Александр БОБРОВ)
"Зенит" – ЦСКА: Нулевая ничья в Санкт-Петербурге
Объектив
Клоун...
19:10
Алекс61
как сказал один из коментаторов:дриусси сковал щеннекова(тот держал его в это время за шею)
18:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
все, что на руку сромтагу, по мнению независимой клубной прЭссы - "правильно".
18:44
biggp1
привычная для соперников Зенита
18:44
lsergey733
---Видеоповторы свидетельствуют, что в единоборстве зенитовца с Георгием Щенниковым шла привычная для современного футбола обоюдная борьба за позицию с применением рук. (Александр БОБРОВ)--- Странное высказывание... Помню, как после одной из игр Спартака Александр БОБРОВ писал, что обоюдная борьба за позицию с применением рук игрока Спартака Кутепова и соперника, правильно назначен пенальти... Так где вы врете, БОБРОВ??? Тут, или после игры Спартака???
18:42
Великий Пу
гвк
18:29