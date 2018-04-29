Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 72-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Зенит" – ЦСКА правильно поступил арбитр Роман Галимов, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в площади ворот красно-синих упал Себастьян Дриусси, требовавший наказать соперника 11-метровым ударом.

Видеоповторы свидетельствуют, что в единоборстве зенитовца с Георгием Щенниковым шла привычная для современного футбола обоюдная борьба за позицию с применением рук. (Александр БОБРОВ)

"Зенит" – ЦСКА: Нулевая ничья в Санкт-Петербурге