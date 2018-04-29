18:25 | Футбол — РФПЛ

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

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На 72-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Зенит"ЦСКА правильно поступил арбитр Роман Галимов, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в площади ворот красно-синих упал Себастьян Дриусси, требовавший наказать соперника 11-метровым ударом.

Видеоповторы свидетельствуют, что в единоборстве зенитовца с Георгием Щенниковым шла привычная для современного футбола обоюдная борьба за позицию с применением рук. (Александр БОБРОВ)

"Зенит" – ЦСКА: Нулевая ничья в Санкт-Петербурге

Зенит - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Объектив

Клоун...

19:10

Алекс61

как сказал один из коментаторов:дриусси сковал щеннекова(тот держал его в это время за шею)

18:48

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

все, что на руку сромтагу, по мнению независимой клубной прЭссы - "правильно".

18:44

biggp1

привычная для соперников Зенита

18:44

lsergey733

---Видеоповторы свидетельствуют, что в единоборстве зенитовца с Георгием Щенниковым шла привычная для современного футбола обоюдная борьба за позицию с применением рук. (Александр БОБРОВ)--- Странное высказывание... Помню, как после одной из игр Спартака Александр БОБРОВ писал, что обоюдная борьба за позицию с применением рук игрока Спартака Кутепова и соперника, правильно назначен пенальти... Так где вы врете, БОБРОВ??? Тут, или после игры Спартака???

18:42

Великий Пу

гвк

18:29

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