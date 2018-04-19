17:41 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Апелляция "Краснодара" по делу Смолова отклонена

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Председатель апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин рассказал о вынесенном решении по делу Федора Смолова"Краснодар" обратился в Апелляционный комитет по поводу решения КДК РФС, который во вторник не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда.

- Мы отказали в жалобе "Краснодару" и отставили решение КДК в силе, - сказал Насонкин.

- У краснодарского клуба были какие-то аргументы, чтобы было вынесено другое решение.

- По жалобе ФК "Краснодар" был новый предмет. В первую инстанцию они с этим предметом не обращались, поэтому мы не могли принять иного решения. 

- А если бы они обратились, решение могло быть иным? 

- Возможно.

Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)     

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Александр 7

Mark deFossen77.......Если бы не пять отданных очков на своём поле за последние месяцы не с самыми сильными командами при 20 тысячах зрителей на каждом матче при тягомотном футболе и под управлением физрука- алкоголика, которому безмерно доверял Галицкий....то не надо было и суету сейчас поднимать из -за Феди...

22:19 19 апреля

вадим краснодар

теперь я знаю где регламент нашей лиге - в жопе !!!

22:02 19 апреля

Mark deFossen77

Александр 7,так и писал бы свои посты два года назад,чего ты с таким запозданием то? Значит 2 г. назад Галицкий понимал,что его клуб не тянет ЛЧ. А кто сейчас из согаза тянет ЛЧ,если не Краснодар и Локо?

20:36 19 апреля

Александр 7

Не знаю почему так "Краснодар" бодаться начал за участие Смолова в матче с ЦСКА за место в ЛЧ...Ещё пару лет назад на моих глазах "Краснодар" тупо слил второе место ЦСКА по договорённости...( Дикань чуть ли ни с центра поля пропускал, чтобы ничьи на своём поле с аутсайдерами делать)...А теперь во как стало...Видимо и там наверху что- то поменялось, а может бизнес свой Галицкий продал и перестал бояться административного давления, фиг его знает...какие вопросы ещё возникнут в моём воспалённом сознании...

20:23 19 апреля

jeltaagazetenka

а смолов то прав был

19:44 19 апреля

МачоМэн

рабинер зря гинеру через газету писал

19:42 19 апреля

цска 19781978

Для честности-Смолов должен играть

18:47 19 апреля

rusfed 2.0

По формальным основаниям завернули. По сути вопрос даже не стали рассматривать.

18:34 19 апреля

Mark deFossen77

".. Апелляционный комитет по поводу решения КДК РФС, который во вторник не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда."-----не нашел оснований для отмены !!! .Как-будто ошибка судьи это не основание.)) Цирк продолжается!

18:33 19 апреля

valeri.scharapov

От такого решения Апелляционного комитета РФС остался неприятный осадок.

18:29 19 апреля

Генри Морган

Бесстыдство. И хамство. Ровно то, о чём и говорил Серебряков. Отсутствие элементарной порядочности - это главная проблемы сегодняшней России. А с таким багажом далеко не уедешь.

18:12 19 апреля

vialiy

Масква никогда не вынесет справедливого решения, если это касается её самой. В общем, как англосаксы...

17:56 19 апреля

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