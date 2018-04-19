Апелляция "Краснодара" по делу Смолова отклонена

Председатель апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин рассказал о вынесенном решении по делу Федора Смолова. "Краснодар" обратился в Апелляционный комитет по поводу решения КДК РФС, который во вторник не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда.
- Мы отказали в жалобе "Краснодару" и отставили решение КДК в силе, - сказал Насонкин.
- У краснодарского клуба были какие-то аргументы, чтобы было вынесено другое решение.
- По жалобе ФК "Краснодар" был новый предмет. В первую инстанцию они с этим предметом не обращались, поэтому мы не могли принять иного решения.
- А если бы они обратились, решение могло быть иным?
- Возможно.
Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Александр 7
Mark deFossen77.......Если бы не пять отданных очков на своём поле за последние месяцы не с самыми сильными командами при 20 тысячах зрителей на каждом матче при тягомотном футболе и под управлением физрука- алкоголика, которому безмерно доверял Галицкий....то не надо было и суету сейчас поднимать из -за Феди...
22:19 19 апреля
вадим краснодар
теперь я знаю где регламент нашей лиге - в жопе !!!
22:02 19 апреля
Mark deFossen77
Александр 7,так и писал бы свои посты два года назад,чего ты с таким запозданием то? Значит 2 г. назад Галицкий понимал,что его клуб не тянет ЛЧ. А кто сейчас из согаза тянет ЛЧ,если не Краснодар и Локо?
20:36 19 апреля
Александр 7
Не знаю почему так "Краснодар" бодаться начал за участие Смолова в матче с ЦСКА за место в ЛЧ...Ещё пару лет назад на моих глазах "Краснодар" тупо слил второе место ЦСКА по договорённости...( Дикань чуть ли ни с центра поля пропускал, чтобы ничьи на своём поле с аутсайдерами делать)...А теперь во как стало...Видимо и там наверху что- то поменялось, а может бизнес свой Галицкий продал и перестал бояться административного давления, фиг его знает...какие вопросы ещё возникнут в моём воспалённом сознании...
20:23 19 апреля
jeltaagazetenka
а смолов то прав был
19:44 19 апреля
МачоМэн
рабинер зря гинеру через газету писал
19:42 19 апреля
цска 19781978
Для честности-Смолов должен играть
18:47 19 апреля
rusfed 2.0
По формальным основаниям завернули. По сути вопрос даже не стали рассматривать.
18:34 19 апреля
Mark deFossen77
".. Апелляционный комитет по поводу решения КДК РФС, который во вторник не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда."-----не нашел оснований для отмены !!! .Как-будто ошибка судьи это не основание.)) Цирк продолжается!
18:33 19 апреля
valeri.scharapov
От такого решения Апелляционного комитета РФС остался неприятный осадок.
18:29 19 апреля
Генри Морган
Бесстыдство. И хамство. Ровно то, о чём и говорил Серебряков. Отсутствие элементарной порядочности - это главная проблемы сегодняшней России. А с таким багажом далеко не уедешь.
18:12 19 апреля
vialiy
Масква никогда не вынесет справедливого решения, если это касается её самой. В общем, как англосаксы...
17:56 19 апреля