Апелляция "Краснодара" по делу Смолова отклонена

Председатель апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин рассказал о вынесенном решении по делу Федора Смолова. "Краснодар" обратился в Апелляционный комитет по поводу решения КДК РФС, который во вторник не нашел оснований для отмены желтой карточки форварда.

- Мы отказали в жалобе "Краснодару" и отставили решение КДК в силе, - сказал Насонкин.

- У краснодарского клуба были какие-то аргументы, чтобы было вынесено другое решение.

- По жалобе ФК "Краснодар" был новый предмет. В первую инстанцию они с этим предметом не обращались, поэтому мы не могли принять иного решения.

- А если бы они обратились, решение могло быть иным?

- Возможно.

Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)