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Анзор Кавазашвили: "Родные посмеялись: как так, назначили в "Анжи", а я не в курсе"

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Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР, двукратный чемпион Союза Анзор Кавазашвили отметил, что за прошедшие три дня к нему никто из "Анжи" не обращался. Ранее на сайте махачкалинского клуба в разделе "Руководство" появилась информация, согласно которой 76-летний ветеран числится председателем совета директоров "Анжи".

– Три дня тому назад вы уже говорили, что удивились, узнав о своем назначении в совет директоров "Анжи". Ничего не поменялось за это время?

– Нет-нет. Мне никто из клуба не звонил. Заинтересовался, зашел на сайт "Анжи", вместе с родными посмеялись. Как так, назначили, а я не в курсе.

– Быть может, это ваш полный тезка?

– На всей планете есть только один Анзор Амберкович Кавазашвили. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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