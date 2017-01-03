16:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" рассматривает кандидатуры Карпина и Григоряна

Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", "Анжи" пока не определился с кандидатурой главного тренера. До Нового года был подписан контракт до окончания сезона с Федором Щербаченко, он должен вступить в силу с 1 января. Это было сделано по инициативе спортивного директора Сергея Доронченко.

 
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Однако потом владелец клуба сменился (им стал Осман Кадиев), и новое руководство решило не заключать соглашение с этим специалистом, а также расстаться с Доронченко.

По нашим данным, теперь за селекцию будет отвечать Александр Танцюра (его хотят назначить на должность спортивного директора).

На сегодняшний день на пост главного тренера махачкалинцев рассматриваются три специалиста. Это рулевой "СКА-Хабаровска" Александр Григорян, знакомый с Кадиевым еще по сотрудничеству в нижегородской "Волге", Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском "Динамо", и Валерий Карпин. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ki

"Это рулевой "СКА-Хабаровска" Александр Григорян, знакомый с Кадиевым еще по сотрудничеству в нижегородской "Волге", Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском "Динамо", и Валерий Карпин. " так и хочется сказать - ".. и Валера, просто Валера."

16:46

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