Антон Шунин: "В сборной России появился шанс проявить себя"

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин в интервью "СЭ" отметил, что у него появился шанс проявить себя в сборной России. Вратарь вызывался в национальную команду на октябрьские матчи, но на поле не вышел.

– После ухода Игоря Акинфеева в сборной освободилось место основного вратаря. Как считаете, в ближайшее время такого железного первого номера в национальной команде не будет?

– Кто номер один – должен определять тренер, с моей стороны некорректно говорить об этом. Да, сейчас хорошая возможность для других вратарей проявить себя, чтобы играть в сборной России. На этой позиции сильная конкуренция. У тренера сборной появилась еще одна головная боль, хотя она скорее из разряда приятных. Надеюсь,у меня тоже будетвозможность себя проявить.

– Удивились, когда Игорь закончил? Или знали о его проблемах с ногой?

– Акинфеев очень много сделал для нашей сборной. Он – хороший вратарь. Но комментировать его завершение карьеры я не в праве, это только его решение. Если он его принял, значит, так для него лучше.

– Его уход как-то сказался на атмосфере среди вратарей в сборной?

– Я пересекался с Игорем в сборной, но это было очень давно. Сейчас в команде, в том числе среди вратарей, все отлично. У нас на футбольном поле честная, здоровая конкуренция, каждый хочет играть и проявить себя. А в жизни – отличные отношения. Мы очень хорошо общаемся и с Гильерме, и с Луневым, обсуждаем различные темы. (Александр Рогулев)

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