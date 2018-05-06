Антон Миранчук: "Самогон, как Глушаков, сейчас точно пить не будем"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признался, что до конца верил в победу над "Зенитом" в матче 29-го тура чемпионата России (1:0). Также он признался, что не будет по случаю чемпионства пить самогон, как это сделал капитан "Спартака" Денис Глушаков в 2017 году.
- Гол Эдера на 87-й минуте – это что-то, но я верил до конца, - цитирует RT Миранчука. - Он забивал решающий мяч на чемпионате Европы, а теперь вот и в РФПЛ! Кто бы что ни говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и ещё нам поможет.
Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберёмся командой. Хотя, может, Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/509749-miranchuk-samogon-glushakov
Flamenco
Бен Ричардс ---------------- Судя по высказыванию Кверквелия о желании встретиться в полуфинале ЛЧ с тбилисским «Динамо» самогон все же присутствовал. Или чача. 01:33 _________________________________________ ++++++++++++++++++++)))
01:40
Бен Ричардс
Судя по высказыванию Кверквелия о желании встретиться в полуфинале ЛЧ с тбилисским «Динамо» самогон все же присутствовал. Или чача.
01:33
Galapagos
НЕ ВСПОМИНАЙ ИУДУ!!
01:15
waleriy
Там благородные напитки будут, только бомжара глушаков пьёт отраву под названием самогон
01:12
ess78
Все норм.Главное не свиноферма в чемпионах.Этим поросям позорникам минувших евросезонов,еще лет десять не омыться от того,как они позорили страну.А Зенит жаль.Они презирают римских куртизан.
00:58
баламошка
Тогда на следующий после чемпионства год не сможете в ЛЧ попасть.
00:54
Kot, kotoryi
Куда уж вам, телятам, самогон пить! Еще молоко в соске мамка с собой заворачивает....
00:50