00:30 | Футбол — РФПЛ

Антон Миранчук: "Самогон, как Глушаков, сейчас точно пить не будем"

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признался, что до конца верил в победу над "Зенитом" в матче 29-го тура чемпионата России (1:0). Также он признался, что не будет по случаю чемпионства пить самогон, как это сделал капитан "Спартака"Денис Глушаков в 2017 году.

- Гол Эдера на 87-й минуте – это что-то, но я верил до конца, - цитирует RT Миранчука. - Он забивал решающий мяч на чемпионате Европы, а теперь вот и в РФПЛ! Кто бы что ни говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и ещё нам поможет.

Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберёмся командой. Хотя, может, Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!

Локомотив - Зенит

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/509749-miranchuk-samogon-glushakov

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Flamenco

Бен Ричардс ---------------- Судя по высказыванию Кверквелия о желании встретиться в полуфинале ЛЧ с тбилисским «Динамо» самогон все же присутствовал. Или чача. 01:33 _________________________________________ ++++++++++++++++++++)))

01:40

Бен Ричардс

Судя по высказыванию Кверквелия о желании встретиться в полуфинале ЛЧ с тбилисским «Динамо» самогон все же присутствовал. Или чача.

01:33

Galapagos

НЕ ВСПОМИНАЙ ИУДУ!!

01:15

waleriy

Там благородные напитки будут, только бомжара глушаков пьёт отраву под названием самогон

01:12

ess78

Все норм.Главное не свиноферма в чемпионах.Этим поросям позорникам минувших евросезонов,еще лет десять не омыться от того,как они позорили страну.А Зенит жаль.Они презирают римских куртизан.

00:58

баламошка

Тогда на следующий после чемпионства год не сможете в ЛЧ попасть.

00:54

Kot, kotoryi

Куда уж вам, телятам, самогон пить! Еще молоко в соске мамка с собой заворачивает....

00:50

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