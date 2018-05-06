Антон Миранчук: "Самогон, как Глушаков, сейчас точно пить не будем"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук признался, что до конца верил в победу над "Зенитом" в матче 29-го тура чемпионата России (1:0). Также он признался, что не будет по случаю чемпионства пить самогон, как это сделал капитан "Спартака"​ Денис Глушаков в 2017 году.

- Гол Эдера на 87-й минуте – это что-то, но я верил до конца, - цитирует RT Миранчука. - Он забивал решающий мяч на чемпионате Европы, а теперь вот и в РФПЛ! Кто бы что ни говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и ещё нам поможет.

Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберёмся командой. Хотя, может, Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!