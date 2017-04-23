Андрей Сметанин: "Промесу лучше отыграть за "Спартак" следующий сезон и набраться опыта в ЛЧ"

Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин выразил мнение, нападающий красно-белых Квинси Промес неудачно провел матч 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, "СЭ" вел текстовую трансляцию поединка.

– Говорят, Промес летом может перебраться в Англию. Потянет? - вопрос Промесу.

– С такой игрой, как в Ростове, он бы и в ФНЛ не потянул! Промесу еще работать и работать! Мне кажется, идеальный вариант для него – отыграть за "Спартак" следующий сезон, набраться опыта в Лиге чемпионов. Вот если там себя проявит, интерес со стороны солидных европейских клубов будет обеспечен. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Сметанина