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Андрей Сметанин: "Глушаков не заслуживал красной карточки"

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Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин выразил мнение, что арбитр мог ограничиться желтой карточкой в эпизоде с опасной игрой полузащитника красно-белых Дениса Глушакова в матче 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, "СЭ" вел текстовую трансляцию поединка.

– Глушаков заслуживал красной карточки?

– На мой взгляд, нет. Да, шел в борьбу агрессивно – но в мяч! Судья вполне мог ограничиться желтой. А вот Азмуна, когда чуть ногу Таски не сломал, нужно было удалять! Странная у арбитра логика.

– Судя по всему, в следующем туре против "Урала" помимо Глушакова не сыграет и травмированный Фернанду.

– Ничего страшного. Соперник тоже в Питере трех футболистов потерял. В "Спартаке" длинная скамейка, Каррера найдет выход из положения. Точно вернется в центр Зобнин. В Ростове его перевели на правый фланг, но эта задумка не сработала. От парня не было пользы ни сзади, ни впереди. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Сметанина

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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