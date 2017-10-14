Андрей Синицын: "На гол "Краснодар" наиграл"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что его команда не заслужила поражения в сегодняшней встрече, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Голкипер также добавил, что у краснодарцев проблема с реализацией голевых моментов.



- Во время гола потеряли игрока на дальней штанге, - сказал Синицын. - Он пробил в касание, случился досадный рикошет, гол. Так и сложилось.



- Не кажется ли вам, что "Краснодар" в который матч подряд наступает на те же грабли? Первый тайм - никакой, во втором начинаете бегать.



- Не думаю, что первый тайм никакой, просто в первом тайме и у соперника больше сил, потому удается меньше создать моментов у его ворот. Почти все играют вторым номером, кроме нескольких команд. ЦСКА сегодня играл от обороны, и получилось использовать полумомент, нам забили гол. Это и принесло армейцам результат.



- Атмосфера в команде сейчас какая?



- Не скажу, что что-то довлеет, но проигрывать неприятно. Мы не набираем очки, это неприятно, нет настроения. Но мы будем в этом разбираться, проведем какую-то работу над ошибками.



- Поражения от "Зенита" и ЦСКА в чем-то похожи?



- Думаю, что нет. "Зенит" играл с позиции силы, и у него подбор игроков сейчас гораздо лучше в сравнении с ЦСКА. Это ему позволяет набирать очки с равными соперниками из лидирующей группы. ЦСКА, понятно, отдал нам инициативу, но мы не смогли реализовать пару хороших моментов, чтобы хотя бы вничью сыграть. На гол мы в любом случае наиграли.



- Можно ли сказать, что ЦСКА играл, как команда?



- ЦСКА играл по ситуации. У него проблемы с составом, выпала группа игроков, и это влияет на ситуацию.

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА