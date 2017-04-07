Андрей Будогосский: "Николаев сдал йо-йо тест легко и непринужденно"

Арбитр Алексей Николаев сегодня сдал тест по физподготовке и в ближайшее время вернется к судейству матчей премьер-лиги.

- Алексей сегодня успешно сдал контрольный тест про физподготовке и приступает к практической работе, - подчеркнул глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. - Надо отметить, что он показал очень хороший уровень готовности, сдавал йо-йо тест легко и непринужденно. Мы запланировали ему игры в апреле, он получит назначения. Примерный распорядок работы по турам он знает, а конкретная игра будет названа, в соответствии с нашими регламентными документами, за неделю до даты матча. (Сергей ЕГОРОВ)