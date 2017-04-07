Андрей Будогосский: "Николаев сдал йо-йо тест легко и непринужденно"

Арбитр Алексей Николаев сегодня сдал тест по физподготовке и в ближайшее время вернется к судейству матчей премьер-лиги.
- Алексей сегодня успешно сдал контрольный тест про физподготовке и приступает к практической работе, - подчеркнул глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. - Надо отметить, что он показал очень хороший уровень готовности, сдавал йо-йо тест легко и непринужденно. Мы запланировали ему игры в апреле, он получит назначения. Примерный распорядок работы по турам он знает, а конкретная игра будет названа, в соответствии с нашими регламентными документами, за неделю до даты матча. (Сергей ЕГОРОВ)
Меркатор
Тогда все в порядке. У нас ведь главное йо-йо тест сдать, а не футбол судить.
16:01
Свинству Бой!
sars882 ////Они свистки на скорость собирают!
15:52
Свинству Бой!
у-ха-ха! жиробас сдал ой-ё-ёй тест, тряся вываливающимся пузом! Видимо занес. Потому все легко и непринужденно. А в играх как всегда будет от эпизода в 50-60 метрах. Мда.
15:52
sars882
а Лего на скорость они там не собирают?
15:51
Slim Taller
Йо-йо тест это литр без закуси?!
15:28
alex-ls
давай спартак - зенит и цска - спартак
15:22