15:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Николаев сдал йо-йо тест легко и непринужденно"

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Арбитр Алексей Николаев сегодня сдал тест по физподготовке и в ближайшее время вернется к судейству матчей премьер-лиги.

- Алексей сегодня успешно сдал контрольный тест про физподготовке и приступает к практической работе, - подчеркнул глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. - Надо отметить, что он показал очень хороший уровень готовности, сдавал йо-йо тест легко и непринужденно. Мы запланировали ему игры в апреле, он получит назначения. Примерный распорядок работы по турам он знает, а конкретная игра будет названа, в соответствии с нашими регламентными документами, за неделю до даты матча. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Меркатор

Тогда все в порядке. У нас ведь главное йо-йо тест сдать, а не футбол судить.

16:01

Свинству Бой!

sars882 ////Они свистки на скорость собирают!

15:52

Свинству Бой!

у-ха-ха! жиробас сдал ой-ё-ёй тест, тряся вываливающимся пузом! Видимо занес. Потому все легко и непринужденно. А в играх как всегда будет от эпизода в 50-60 метрах. Мда.

15:52

sars882

а Лего на скорость они там не собирают?

15:51

Slim Taller

Йо-йо тест это литр без закуси?!

15:28

alex-ls

давай спартак - зенит и цска - спартак

15:22

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