Андрей Будогосский: "Кобзев успешно сдал экзамен по правилам игры"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский опроверг информацию о том, что один из арбитров матчей РФПЛ не сдал тест по правилам игры. Ранее сообщалось, что Антон Кобзев, обслуживающий матчи премьер-лиги, на сборе в Турции не сумел сдать этот тест.
– Официально заявляю, что арбитр премьер-лиги Антон Валерьевич Кобзев успешно сдал экзамен по правилам игры и продолжает работу, – сказал Будогосский. – С полной уверенностью это заявляю, у меня есть протокол. И если завтра он успешно сдаст видеотест, он будет так же успешно работать на матчах РФПЛ. Информация о том, что он не сдал экзамен, является ложной. (Сергей ЕГОРОВ)
Вопреки
Вы думаете что-то изменится в этом году ? Сомневаюсь . Утверждение на Исполкоме в составе которого сплошь гинеровские, федуновские и газпромовские представители, не дает гарантий прохождению в состав арбитров ЧЕСТНЫХ кандидатов... И все будет как всегда - перед исполкомом какой-нибудь решала адм.ресурсного клуба, гарантирует прохождению 2-3 арбитрам на взаимовыгодных условиях и ВСЁ !!! Заинтересованность клубов в результате оценивается, наверно, сотнями тысяч и отдают-то, как правило, не свои личные, а денежки госкорпораций или, сидящих на нефтяной игле, решал... У бюджет клубов таковой возможности просто нет. И коль сам Мутко заявил, что наши арбитры работают с "рюкзаком обязательств перед клубами" (а значит получающие за свои услуги значительно большие суммы), то и ждать ЧЕСТНОГО футбола России нам не приходится. Как пример - посмотрите как наши "честные" арбитры работают на матчах с участием "Ростова" в РФПЛ, придумывая желтые и, особенно рьяно, красные, в то время как в еврокубках ростовчане практически не получают предупреждений... А те игровые эпизоды, которые российские арбитры, при игре дончан с нашими "топами" оценивают на красные карточки, в Европе даже не наказываются штрафным, не останавливая игры. Или это с чьей - то подачи или команде, птенцы Будогосского, "гасят" потенциального претендента на призовые места в чемпионате, стремясь не допустить его прошлогодние подвиги по исключению адм. ресурсных клубов из чемпионской и ЛЧ гонки ??? Может быть и господин МУТКО на эти вопросы ответит ???
20:56