Андрей Будогосский: "Кобзев успешно сдал экзамен по правилам игры"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский опроверг информацию о том, что один из арбитров матчей РФПЛ не сдал тест по правилам игры. Ранее сообщалось, что Антон Кобзев, обслуживающий матчи премьер-лиги, на сборе в Турции не сумел сдать этот тест.

– Официально заявляю, что арбитр премьер-лиги Антон Валерьевич Кобзев успешно сдал экзамен по правилам игры и продолжает работу, – сказал Будогосский. – С полной уверенностью это заявляю, у меня есть протокол. И если завтра он успешно сдаст видеотест, он будет так же успешно работать на матчах РФПЛ. Информация о том, что он не сдал экзамен, является ложной. (Сергей ЕГОРОВ)

Проблемы с тестом по правилам возникли не у Кобзева