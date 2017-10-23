Анатолий Мещеряков: "Локомотив" – лучшая команда РФПЛ!"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что красно-зеленые являются лучшей командой чемпионата России на данный момент. Также он добавил, что "железнодорожники" выглядели сильнее "Краснодара" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

– Мы не смотрим на турнирную таблицу. На нее стоит смотреть по окончании чемпионата, – сказал Мещеряков. – А что касается самого матча с "Краснодаром" – мы сегодня были объективно сильнее. Тренерский штаб очень внимательно разобрал игру соперника. Высокий прессинг не давал нашим гостям разбежаться. Все зоны в защите были перекрыты. Даже трудно кого-то выделить персонально, сегодня играла команда.

– Фернандеш – лучший полузащитник РФПЛ?

– "Локомотив" – лучшая команда РФПЛ!

– Если честно, приятно быть на вершине турнирной таблицы?

- Давайте мы дождемся конца и не будем подводить промежуточных итогов. В спорте есть только финальный результат. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"