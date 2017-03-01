Анатолий Мещеряков: "Если Миранчук выкладывается на поле – к нему нет претензий"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы команды в 1/4 финала Кубка России над "Тосно" (1:0) заявил, что у него нет никаких претензий к полузащитнику Алексею Миранчуку, пока тот показывает свой уровень игры на поле. Также руководитель отметил, что форвард Ари принесет пользу железнодорожникам.

- Как вам игра Ари?

- Это обученный футболист, который принесет пользу команде.

- На него будете делать ставку в весенней части чемпионата?

- На команду.

- Алексей Миранчук доказал свою преданность клубу?

- Болельщики тоже доказали, что если человек отдается на поле за команду, то к нему нет претензий. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)