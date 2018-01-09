Анатолий Мещеряков: "Эдер - футболист "Локомотива", других документов не существует"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что на сегодняшний день нападающий Эдер остается игроком железнодорожников, и никаких других документов не существует. Напомним, агент форварда в интервью L’Equipe отметил, что португалец не против вернутся в "Лилль" досрочно.

– Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ, – сказал Мещеряков. – Я всегда говорю – если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом "Локомотива". Никаких других документов на сегодняшний день не существует.

– То есть из "Лилля" не обращались по поводу досрочного возвращения Эдера?

– С этими вопросами лучше в клуб. Пока документ не подписан, ничего не существует. Ну а французские СМИ и агенты, как вы понимаете, преследуют свои цели.

При этом главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать слова агента форварда.

Напомним, что договор аренды Эдера с "Локомотивом" действует до конца текущего сезона, а его контракт с "Лиллем" рассчитан до 2020 года. (Павел ГУРЕВИЧ)

Эдер не против вернуться из "Локомотива" в "Лилль" досрочно //

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