"Амкар" продлил контракт с Идову до 2020 года

"Амкар" объявил о продлении контракта с защитником команды Брайаном Идову. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2020 года. 24-летний россиянин с нигерийскими корнями является воспитанником московского "Динамо", а за пермский клуб выступает с 2014 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился забитым мячом.

– Я благодарен "Амкару" за предложение продлить контракт, – цитирует сайт "Амкара" Идову. – Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие.