11:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" продлил контракт с Идову до 2020 года

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"Амкар" объявил о продлении контракта с защитником команды Брайаном Идову. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2020 года. 24-летний россиянин с нигерийскими корнями является воспитанником московского "Динамо", а за пермский клуб выступает с 2014 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился забитым мячом.

– Я благодарен "Амкару" за предложение продлить контракт, – цитирует сайт "Амкара" Идову. – Мне комфортно в Перми, мне нравится обстановка в команде и на стадионе, и обсуждение деталей нового договора заняло совсем немного времени. Надеюсь, что смогу оправдать оказанное мне доверие.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/news/31762/

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