"Амкар" - фаворит матча с "Уфой" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Уфой"​. Встреча в Перми начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 2.44 – Н 2.69 – П2 3.36

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Уфа" - во вторник, 8 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин - Зайцев, Сиваков, Занев - Гол - Милькович, Костюков, Рязанцев, Баланович, Идову - Бодул.

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Никитин - Сухов, Стоцкий, Пауревич, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

ПОТЕРИ: Огуде (травма), Гиголаев (под сомнением) - Тумасян (травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Пермяки не уступали "Уфе" в трех последних матчах (+1=2).

"Уфа" проиграла в Перми лишь один раз в трех матчах (+1=1-1, мячи 1:1).

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

2:1 У Сергея Семака крепкая команда, но "Амкар" в таком положении, что очки ему нужнее. Вообще больше склоняюсь к ничейному результату, но хочется поддержать Гаджи Гаджиева.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

1:0 Провал "Амкара" в первых турах – сюрприз. И ведь не сказать, что состав красно-черных стал слабее. Пора им браться за ум. Иначе застрянут в подвале так, что не вытащишь.