Алексей Смертин: "РФС хочет использовать паспорт болельщика на матчах чемпионата России"

Инспектор РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что организация намерена использовать паспорт болельщика на матчах чемпионата России.

- Есть идея использовать паспорт болельщика на матчах чемпионата России, чтобы у болельщика была ответственность, - цитирует ТАСС Смертина. - Это дисциплинирует всех болельщиков, приходящих на стадион. Считаю это замечательной идеей, которой мы ввели. Кубок конфедераций и чемпионат мира показал, что это необходимо в чемпионате России, но, скорее всего, мы будем думать об этом уже не в этом году.

Отметим, что паспорт болельщика является обязательным документом для допуска на матчи чемпионата мира-2018.

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