Алексей Миранчук: "Не общался с представителями "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы в матче 11-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0) заявил, что не чувствовал особенного давления перед встречей. Также хавбек рассказал о своем новом контракте с железнодорожниками, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Ваша фамилия была самой обсуждаемой перед матчем в связи с контрактом. Не давило?

– Честно, даже не знал об этом. Готовился как обычно.

– Действительно для вас при заключении нового соглашения важна опция возможности отъезда в зарубежный чемпионат?

– Да, хотелось бы.

– То есть это и есть один из ключевых вопросов при обсуждении с руководством?

– Может, и не ключевой, но хотелось бы, чтобы такая опция была.

– Насколько вообще продвинулся процесс переговоров?

– Он идет. Больше ничего сказать не могу.

– Болельщиков просто интересует, в чем главный камень преткновения, почему не удается пока договориться?

– Без комментариев.

– Последний вопрос по этой теме. Были у вас какие-то контакты с "Зенитом"?

– Лично я не общаюсь никак. Представители – может быть, не знаю. Но сам я не контактирую никак.