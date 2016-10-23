Алексей Миранчук: "Не общался с представителями "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы в матче 11-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0) заявил, что не чувствовал особенного давления перед встречей. Также хавбек рассказал о своем новом контракте с железнодорожниками, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Ваша фамилия была самой обсуждаемой перед матчем в связи с контрактом. Не давило?
– Честно, даже не знал об этом. Готовился как обычно.
– Действительно для вас при заключении нового соглашения важна опция возможности отъезда в зарубежный чемпионат?
– Да, хотелось бы.
– То есть это и есть один из ключевых вопросов при обсуждении с руководством?
– Может, и не ключевой, но хотелось бы, чтобы такая опция была.
– Насколько вообще продвинулся процесс переговоров?
– Он идет. Больше ничего сказать не могу.
– Болельщиков просто интересует, в чем главный камень преткновения, почему не удается пока договориться?
– Без комментариев.
– Последний вопрос по этой теме. Были у вас какие-то контакты с "Зенитом"?
– Лично я не общаюсь никак. Представители – может быть, не знаю. Но сам я не контактирую никак.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
кому нужен этот недоигрок?
19:55