Александр Ташаев: "Аплодисменты болельщиков "Спартака" вселили в меня уверенность"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев после победы над "Оренбургом" (1:0) заметил, что быстро забитый гол очень помог команде в дальнейшем, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Что скажете об "Оренбурге", который оборонялся большим числом?

– Хорошо, что нам удалось забить быстрый гол. Если бы до перерыва не сделали этого, соперник мог почувствовать уверенность, отыскать в себе силы и стал бы более мотивированным. А так мы тоже вторую половину провели с хорошим настроением.

– Такую немного скромную победу можно назвать удачным началом сезона для "Спартака"?

– Конечно! Мы же победили. Хорошее начало.

– В 30-м туре прошлого сезона вы, выступая за "Динамо", потолкались на поле с Ребровым. Как после этого Артем встретил вас в команде?

– Очень хорошо. Он лидер команды, очень опытный футболист, я ему особенно благодарен. Мы же уже говорили, что та ситуация – всего лишь эмоции. Мы еще тогда могли пожать друг другу руки, сразу после матча.

– Болельщики "Спартака" встретили вас теплыми аплодисментами. Придало уверенности в себе?

– Конечно! Когда тебе хлопают 36 тысяч болельщиков, это очень помогает и вселяет уверенность.