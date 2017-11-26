Александр Тарханов: "Урал" еще не такая команда, чтобы не проигрывать. У Слуцкого в Англии вон как непросто идет"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что перед игрой обращал внимание своих футболистов на то, что соперник много пропускает со стандартных положений. Он также добавил, что "Урал" еще не такая команда, чтобы не проигрывать.

– Проигрыш обидный, игра равная была. Моменты у нас были, но пропустили обидный гол, – сказал Тарханов.

– "Краснодар" – один из лидеров РФПЛ по пропущенным мячам со стандартов. Обращали внимание своих подопечных перед игрой на этот факт.

- Естественно, мы наигрывали стандарты, но они сегодня хорошо играли при розыгрышах стандартных положений. Хотя в первом тайме был момент, когда могли забить, но там наш игрок упал.

– Вам сегодня лучше было бы в манеже сыграть или на стадионе?

- Да без разницы. Погода сегодня хорошая. Это в Уфе у нас были проблемы по игре, по движению. Сегодня лучше играли. Правый фланг у нас хорошо выглядел, левой, увы – не очень. Сегодня хорошо Бумель играл, у него важная роль на поле.

– Два поражения подряд – повод задуматься?

- Все проигрывают. Мы еще не такая команда, чтобы не проигрывать. Мы в этом году только команду собрали, а это процесс непростой – создания команды. У Слуцкого в Англии вон как непросто идет. (Алексей МАКСИМОВ)

После 18 туров "Урал" идет на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Халл" Леонида Слуцкого в чемпионшипе занимает 20-ю строчку после 19 игр.

Трансляция матча "Урал" - "Краснодар"