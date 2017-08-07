Александр Тарханов: "От слов в адрес судьи Николаева не отказываюсь"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов по-прежнему уверен, что арбитр встречи 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1) Алексей Николаев ошибся при назначении пенальти в ворота его команды на 90+4 минуте. В то же время тренер готов к тому, что его слова в адрес рефери – "От таких судей нужно избавляться" – будут рассмотрены комитетом по этике РФС.
– Алексей Николаев в интервью "СЭ" говорит, что по-прежнему убежден: пенальти в конце встречи был. Вы пересматривали эпизод еще раз?
– 100 раз смотрел. Что ж мы не понимаем в футболе? Какой пенальти там? Идиотизм! Все кто смотрел, говорят, что не было, а они (судьи), конечно, будут защищать друг друга.
– Также рефери аргументирует, что ваши футболисты согласились с его решение и признали, что пенальти был. Вы обсуждали этот эпизод в раздевалке?
– Ерунду пусть не говорит. Вся команда была возмущена. Кто согласился? У нас просто дисциплинированные футболисты, они не ругаются. А так – все были возмущены, откуда там пенальти, вы что?
– Николаев говорит, что ваши слова "От таких судей нужно избавляться" должен рассмотреть комитет по этике. Готовы к такому повороту?
– Николаев может говорить все. Также Еськов убил нас в Питере – ни за что удалил игрока. Вся страна говорит, что не было удаления, а судья говорит, что было. У меня сын судья, я ругаюсь с ним. Даже если судья не прав, он все равно говорит, что судья прав.
– То есть, вы не отказываетесь от этих слов?
– Готов пойти на комитет по этике и разобраться. От слов своих, конечно, не отказываюсь, потому что судить надо всегда правильно и честно. (Андрей СИЗЯКИН)
Комитет по этике не получал просьбу оценить слова Тарханова в адрес Николаева
Пиитерец
Если судить по словам Николаева, то вина Тарханова в том, что не дал команду топтать судью продажную.
22:17 7 августа
LemieuxMario
пеналь в компенсированное время при равном счете или при счете 0-1,1-2,2-3... фуфлыжный по определению)))
21:50 7 августа
howard
Есть один вопрос по судейству - почему, когда команда играет в антифутбол, затягивает время по-хамски, судья на это никак не реагирует - в Туле минимум 5-6 минут можно было добавлять, добавил по-моему 2. Чего вы боитесь ??
21:32 7 августа
nefanat
почему-то имя Виталий у меня всегда вызывало отторжение, теперь понимаю, что назвать сына vitaliy или взять такой ник мог только конченный мерзавец. Кокорину футболку вчера рвали - свисток молчал. Мартынович упал даже не как подкошенный, а как третьесортный артист провинциального театра после третьей бутылки. И это видели все, у кого есть глаза. И этот человек имеет наглость называть чёрное белым!?
21:08 7 августа
пума
200 процентов пенальти не было.
20:59 7 августа
kac35
ТАКИХ пенальти можно назначать по 15-20 за ЛЮБОЙ матч.
20:40 7 августа
ювентус66
С таким судейством Николаев уйдет от Урала и других подобных команд, но закончит как в сказке про колобка "не ходите дети в Африку гулять". Тарханова поддерживаю - от купленных судей надо избавляться. Жаль что КДК в розовых очках и этот колобок дальше будет посуживать на свой карман.
20:28 7 августа
zema1905
Я не за кого не болею,но нарушение мелкое было ,а оно на усмотрение судьи.
20:24 7 августа
Captain
"– Безбородов избрал тактику, которая соответствовала характеру матча. И она близка к тем принципам, которые исповедуют в УЕФА."
20:23 7 августа
ненавижу_Мойшу_Каца
Поддержим Фёдоровича. Позор одному из самых известных работников свистка а России.
20:16 7 августа
Ганс Майер
Тарханов однозначно прав
20:05 7 августа
Valdemarson
за такой антифутбол надо было 2 пенальти назначить!
20:00 7 августа
П_о_в_а_р
Галицкий решил идти проверенным путём. Грустно.(((
19:47 7 августа
199
Полностью согласен с Тархановым.
19:41 7 августа
bond1951
тархан прав пендаля не было 100 пудов..................
19:37 7 августа
vialiy
Мне поровну, но пеналь был назначен правильно.
19:32 7 августа
fanfir
Когда в матче с Ростовом в первом туре поставили левый пеналь в твою пользу ты ссука молчал, а теперь обидели мышку написали в норку, ты разрываешься. Это РПФЛ детка ;)
19:29 7 августа
баламошка
Николаев ведёт себя плохо, так как обиделся на Королёву, которая к Тарзану убежала. Вот и всё.
19:29 7 августа
alur66
НИКОЛАЕВ должен быть пожизненно отстранить от судейства.
19:22 7 августа
Уралмашевец
Мужик!
19:17 7 августа