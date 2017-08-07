19:18 7 августа | Футбол — РФПЛ

Комитет по этике не получал просьбу оценить слова Тарханова в адрес Николаева


Глава Комитета по этике РФС Семен Андреев отметил, что пока не поступало обращение рассмотреть слова главного тренера "Урала" Александра Тарханова в адрес судьи матча 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1) Алексея Николаева – "От таких судей нужно избавляться" – за пенальти в на 90+4-й минуте.

– Пока к нам обращение по поводу слов Тарханова не поступало, – сказал Андреев. – Инициировать разбирательство могут президент РФС, исполком РФС и бюро исполкома.

– То есть глава ДСИ Андрей Будогосский не может инициировать рассмотрение?

– Нет. Он может только обратиться к главе РФС и исполкому. (Андрей СИЗЯКИН)

Алексей Николаев: "Комитет по этике должен рассмотреть слова Тарханова!" //
Александр Тарханов: "От слов в адрес судьи Николаева не отказываюсь"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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