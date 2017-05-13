Александр Тарханов: "Арапов в игре с "Краснодаром" просто спас "Урал"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) отметил, что ничья – хороший результат для его команды. Специалист подчеркнул, что вратарь Дмитрий Арапов проявил себя с лучшей стороны.

– Мы пропустили за две минуты до конца, упустили победу... Могло все закончится иначе, но второй тайм был для нас тяжелым, у соперника хорошая команда, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – У нас были проблемы с выходом из обороны в атаку. Хорошо сыграл Арапов, который сегодня нас просто спас. Наверное, если будем ему доверять – будет играть еще увереннее. А в целом, ничья – хороший результат, учитывая последние поражения, но хотелось бы выиграть.

Трансляция матча "Урал" – "Краснодар"