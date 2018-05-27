Александр Спивак: "Семак справится, если ему дадут те же полномочия, что и Манчини"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак прокомментировал "СЭ" информацию о вероятном назначении Сергея Семака главным тренером петербургского клуба. В сезоне-2017/18 Семак занял с "Уфой" шестое место в чемпионате России и попал в Лигу Европы, поскольку обладатель Кубка страны "Тосно" не получил еврокубковую лицензию.

– Прошлым летом "Зенит" потратил на трансферы 80 миллионов евро, – начал Спивак. – Если Семаку дадут тот же бюджет и те же полномочия, считаю, он справится. Будучи футболистом, он выиграл почти все трофеи. У него был опыт работы с таким тренером, как Лучано Спаллетти, а затем Семак показал себя в "Уфе". Считаю, ему все по силам. (Артем РЯБОВОЛ)