Александр Самедов: "После поражения от ЦСКА был командный разговор"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов сообщил, что после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России, состоялся командный разговор, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он добавил, что давление в "Спартаке" всегда сильнее, чем в других клубах.

– После ЦСКА был командный разговор, – сказал Самедов. – Верю, что он пойдет на пользу уже в ближайшем матче. Давление в "Спартаке" всегда сильнее, чем в других клубах. Но нужно выбираться.

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" перед матчем с "Локо". Live из Тарасовки