Александр Самедов - Каррере: "Спасибо за все, мистер"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня стало известно о его увольнении.

- Спасибо за все, мистер. Был очень рад с Вами поработать, - написал футболист в Инстаграме. - Надеюсь, еще увидимся.

Под руководством итальянца "Спартак" стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. И.о. главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.

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