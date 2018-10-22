19:31 | Футбол — РПЛ

Александр Самедов - Каррере: "Спасибо за все, мистер"

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Полузащитник "Спартака"  Александр Самедов поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня стало известно о его увольнении.

- Спасибо за все, мистер. Был очень рад с Вами поработать, - написал футболист в Инстаграме. - Надеюсь, еще увидимся.

Под руководством итальянца "Спартак" стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. И.о. главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.

Все о чемпионате России  - здесь.

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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