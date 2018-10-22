Александр Самедов - Каррере: "Спасибо за все, мистер"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня стало известно о его увольнении.
- Спасибо за все, мистер. Был очень рад с Вами поработать, - написал футболист в Инстаграме. - Надеюсь, еще увидимся.
Под руководством итальянца "Спартак" стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. И.о. главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.
Все о чемпионате России - здесь.
Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся. #массимокаррера #спартак #19samedov84
Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) 22 Окт 2018 в 9:25 PDT
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