Александр Мартынович: "Не надо делать зверей из Мамаева и Кокорина"

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 11 тура премьер-лиги заявил, что отсутствие Павла Мамаева стало потерей для его команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Футболист призвал не делать из Кокорина и Мамаева отбросов общества.

- У нас были моменты, мы весь второй тайм висели на воротах соперника - были и подходы, и моменты, - но подвела реализация, - отметил Мартынович. - Как минимум на один мяч мы наиграли. В первом тайме у нас слишком медленно ходил мяч, надо было ускоряться, сбились на большое количество фланговых атак. Не все получалось.

В перерыве сделали корректировке, но потом получилось так, что пропустили. Что произошло в момент гола? Так бывает. Мы расставились под выход, не совсем правильно ввели мяч и пропустили быструю атаку. Не были готовы к ней.

- Сказалось ли отсутствие сборников на тренировках?

- Нет, мы уже со среды все вместе тренировались. Успели подготовиться. И до этого были паузы на игры сборных, так же все уезжали.

- Что скажете о "Стандарде", с которым вам предстоит играть в Лиге Европы?

- Это сложный соперник. Надо с полной ответственностью подготовиться, забыть игру с "Ахматом", провести работу над ошибками. Мы будем готовиться к "Стандарду", посмотрим на его сильные и слабые стороны.

- Выходя, знали итоги матчей, который состоялись раньше в этом туре?

- Конечно. Мы играли последними, все результаты знали. Сегодня, наверно, не день лидеров чемпионата. Все потеряли очки, и мы этим не воспользовались.

- Исмаэл уже третий раз подряд забивает вашей команде. Чем он опасен для "Краснодара"?

- Мы не делали акцент на то, что он нам забивает постоянно.

- Как считаете, "Краснодару" теперь будет тяжело без Павла Мамаева?

- Что касается всей э той ситуации, то безусловно Паша очень хороший футболист, и, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что, да, ребята оступились, допустили ошибку, и их за это надо наказать. Но не надо из них делать каких-то зверей, отбросов общества, потому что никто не пишет, как много они помогали людям: детским домам, семьям нуждающимся.

Не стоит делать показательную порку. Хочется, чтобы к этому делу отнеслись справедливо и не ограждали их от общества. На мой взгляд, Кокорин и Мамаев еще многое могут сделать и для страны, и для футбола в частности. (Екатерина Потапова)