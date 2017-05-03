Александр Григорян: "Галицкий имеет право критиковать судей"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в интервью "СЭ" выразил мнение, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий имеет право критиковать работу судей. Он высоко оценил вклад руководителя в развитие футбола.

– Как отнеслись к обращению "Краснодара" ко всем остальным клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей?

– Послушайте, я сам из Ставрополья, а Краснодарский край – это все рядом. И я был свидетелем того, когда люди говорили: "Как бы Галицкий ни пыжился и ни старался, ему не сломать традицию. Как болели люди раньше за "Кубань", так и будут". И что мы видим теперь? Шикарный стадион, все болельщики – за "Краснодар". Человек тратит огромные деньги на развитие футбола. Он построил академию, которой в мире нет аналогов.

– А при чем здесь судейство?

– Вы представляете, что бы было, если бы он поставил цель добиться к "Краснодару" симпатий со стороны судейства? Мне кажется, он бы своего добился. Но Галицкий хочет оставить после себя честный след. Человек сделал для российского футбола много, а в Краснодаре не проводят чемпионат мира. Он имеет право высказывать свою точку зрения! Я же не хочу вообще оценивать судейство. Мое дело – заниматься командой.

– Давайте завершим разговор вопросами о результате. Какое место лично вас удовлетворит в этом сезоне?

– На данный момент я был бы удовлетворен очень качественной игрой, причем результативной в домашних матчах.

– А в выездных?

– Подождите, мы еще наведем шороху. За нами не заржавеет!