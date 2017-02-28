Александр Григорян: "Безумно жаль, что "Анжи" потерял такого человека, как Керимов"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян выразил сожаление в связи с уходом экс-владельца команды Сулеймана Керимова, информирует еженедельник "Футбол". В конце 2016 года новым владельцем махачкалинской команды стал Осман Кадиев, после чего Григорян был приглашен на пост наставника команды.
– Наследие того самого "золотого" "Анжи" долго из игроков выхолащивали?
– Тех игроков практически в команде не осталось.
– А слухи и память?
– Единственное, что из того мне безумно жаль, так это что "Анжи" потерял такого человека, как Керимов. Потому что с таким человеком подавляющее большинство менеджеров уже несколько раз бы в Лигу чемпионов вышли. А с другой стороны, я понимаю, что, если бы предыдущий менеджмент использовал сумасшедший потенциал Керимова, меня бы не было на этом посту.
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Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/interview/aleksandr-grigoryan-sami-po-sebe-zarabotnye-platy-ne-igrayut-v-futbol-igrayut-xaraktery-umeniya-i-navyki/
abs68
Долой марионеток-макларенеток - он так и сказал. Разве нет?
12:16
Долой марионеток-макларенеток
При Керимове Вас бы, товарищ Григорян, там не было...
11:57