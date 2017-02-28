Александр Григорян: "Безумно жаль, что "Анжи" потерял такого человека, как Керимов"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян выразил сожаление в связи с уходом экс-владельца команды Сулеймана Керимова, информирует еженедельник "Футбол". В конце 2016 года новым владельцем махачкалинской команды стал Осман Кадиев, после чего Григорян был приглашен на пост наставника команды.

– Наследие того самого "золотого" "Анжи" долго из игроков выхолащивали?

– Тех игроков практически в команде не осталось.

– А слухи и память?

– Единственное, что из того мне безумно жаль, так это что "Анжи" потерял такого человека, как Керимов. Потому что с таким человеком подавляющее большинство менеджеров уже несколько раз бы в Лигу чемпионов вышли. А с другой стороны, я понимаю, что, если бы предыдущий менеджмент использовал сумасшедший потенциал Керимова, меня бы не было на этом посту.