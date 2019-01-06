Александр Филимонов - о Кокорине и Мамаеве: "Как бы высоко ни взлетал, нужно оставаться человеком"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов высказался по поводу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты заключены в СИЗО до 8 февраля по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Делом Кокорина и Мамаева был шокирован, - сказал Филимонов. - Ощущение безнаказанности какое-то… Нет, мы тоже отдыхали. Но наше советское воспитание в таких ситуациях все время зажигало лампочку: молодой человек, могут быть последствия! Как бы ты высоко ни взлетал, как бы много денег ни заработал, нужно оставаться человеком. Так нас воспитывали. И даже если мы нарушали режим, хамства и агрессии себе не позволяли. Должно быть уважение к человеку и к личности. А тут оно отсутствует… Грустная тема. С гораздо большим удовольствием я бы обсуждал игру Кокорина, а не то, что он натворил. И мои оценки тут явно ни на что не повлияют. На решение суда тем более. (Дмитрий Зеленов)

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