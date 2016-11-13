Алан Касаев: "Матч с "Оренбургом" не будет проходным"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев в преддверии матча 14-го тура чемпионата России с "Оренбургом" подчеркнул, что на данный момент железнодорожники находятся в хорошей физической форме. По словам хавбека, красно-зеленые движутся в правильном направлении.

- Перерыв пошел вашей команде на пользу или лучше бы его не было?

- Тяжело сказать. Может, кто-то залечит какие-то свои болячки. Сейчас нужно посмотреть, в каком состоянии ребята вернутся из сборных. Главное, что мы движемся в правильном направлении. Осталось четыре игры, постараемся и дальше так играть.

- Вернулся ли к "Локомотиву" вкус побед?

- Когда проигрываешь - нет эмоций. А после побед они появляются, и настроение совсем другое. Появляется командный дух.

- Можно сказать, что с физической точки зрения у "Локомотива" сейчас пик формы?

- Думаю, команда находится в хорошем физическом состоянии.

- Что можете сказать о вашем следующем сопернике "Оренбурге"?

- Этот матч не будет проходным, потому что это добротная команда. Всем нужны очки.

- Они сыграли с "Краснодаром" 3:3. Удивил такой результат?

- Я смотрел этот матч. Он получился хорошим. Более детально об этой команде нам расскажут тренеры.

- Какие у "Локомотива" задачи в оставшихся до зимней паузы турах?

- Выиграть как можно больше матчей и обойтись без травм. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)