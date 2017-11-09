Алан Дзагоев: "Хочется проверить себя на фоне Месси"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о том, что он хочет попробовать себя на фоне форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Напомним, что встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет трансляцию встречи.

- Само собой, хочется встретиться с такими игроками, как Месси, прочувствовать свой уровень на их фоне, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - Я играл с хорошими футболистами, выходил на поле против "Реала" с Криштиану Роналду. С Месси выступать не доводилось, надеюсь, в этот раз получится противостоять ему. Сборная Аргентины уже приезжала к нам, но тогда из-за травмы мне сыграть не удалось. Одно дело, когда ты наблюдаешь за Месси по телевизору, а тут мне удастся ощутить на себе.