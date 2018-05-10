"Ахмат" подал заявку на получение лицензии УЕФА

"Ахмат" подал заявку на получение лицензии, позволяющей участвовать в еврокубках сезона-2018/19, сообщили "СЭ" в пресс-службе грозненского клуба.

"Заявка была подана в срок – до 5 марта", – сказали в пресс-службе.

"Тосно" выиграл Кубок России-2017/18, однако из-за того, что не стал проходить лицензирование УЕФА, не сыграет в еврокубках-2018/19. Вместо него в Лиге Европы выступит клуб, который займет в чемпионате России шестое место (если получит соответствующую лицензию) – он стартует со второго отборочного раунда турнира.

Сейчас "Ахмат" занимает восьмое место в чемпионате России, однако еще имеет шансы финишировать на шестом. В заключительном 30-м туре грозненская команда на выезде сыграет с пермским "Амкаром". Также на шестое место претендуют тульский "Арсенал", "Уфа" и "Динамо". (Илья АНДРЕЕВ)