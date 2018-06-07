Агент: "Никто из "Зенита" не связывался со мной по поводу Хамшика

Юрай Венглош, представитель полузащитника "Наполи" Марека Хамшика, в интервью "СЭ" опроверг информацию об интересе "Зенита" к 30-летнему словаку.

- Ничего не знаю об интересе "Зенита" к Хамшику, - отметил Венглош. – Никто из "Зенита" не связывался со мной по этому вопросу. Так что, наверное, это все лишь слухи.

Ранее издание ITASportPress сообщило, что на Хамшика претендует три клуба – "Зенит", "Зальцбург" и "Бавария".

В минувшем сезоне Хамшик провел 38 матчей в Серии А, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу. Срок его контракта с "Наполи" истекает летом 2020 года. (Игорь НОВИКОВ)