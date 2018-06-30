Агент: "Мог ли Пашалич остаться в "Спартаке"? Нет, это было невозможно"

Марко Налетелич, официальный представитель полузащитника "Челси" Марио Пашалича, рассказал "СЭ" о причинах ухода 23-летнего хорвата из "Спартака".

- Почему Пашалич ушел из "Спартака?" - вопрос Налетеличу.

- Потому что он находился в аренде до 30 июня, права на него принадлежат "Челси". Мог ли он остаться в "Спартаке"? Нет, это было невозможно, - отметил Налетелич.

Пашалич перешел из "Челси" в "Спартак" прошлым летом. В минувшем сезоне чемпионата России Он провел 21 матч за "Спартак", забил 4 мяча и отдал один голевой пас. (Игорь НОВИКОВ)

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