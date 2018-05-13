19:50 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Гальярдо возглавит "Зенит"? Не думаю, что это возможно"

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Известный агент Марсело Симонян, который был связан с переходом аргентинских футболистов в "Зенит", прокомментировал "СЭ" информацию о том, что главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо может возглавить питерскую команду.

– Гальярдо возглавит "Зенит"? Я не думаю, что такое может произойти. Это невозможно, – отметил Симонян.

Гальярдо возглавляет "Ривер Плейт" с 2014 года. Его контракт с аргентинским клубом истекает в декабре 2021 года. В "Зените" выступают три футболиста, которые играли в команде Гальярдо – Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси. (Игорь НОВИКОВ)

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Материалы сюжета: "Зенит" и Манчини: расставание после сезона
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КОММЕНТАРИИ (4)
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grroznyi85

Трубадур. Проснулся. Слуцкий "Витесс" летом возглавит.)

21:15

баламошка

Кто-то непонятный уже послал Зенит куда подальше, даже не слушая)

20:52

serzheo

кто, кто?

20:24

Трубадур

Какой Гальярдо..там вон Слуцкий без работы мается

20:06

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