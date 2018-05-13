Агент: "Гальярдо возглавит "Зенит"? Не думаю, что это возможно"

Известный агент Марсело Симонян, который был связан с переходом аргентинских футболистов в "Зенит", прокомментировал "СЭ" информацию о том, что главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо может возглавить питерскую команду.

– Гальярдо возглавит "Зенит"? Я не думаю, что такое может произойти. Это невозможно, – отметил Симонян.

Гальярдо возглавляет "Ривер Плейт" с 2014 года. Его контракт с аргентинским клубом истекает в декабре 2021 года. В "Зените" выступают три футболиста, которые играли в команде Гальярдо – Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси. (Игорь НОВИКОВ)