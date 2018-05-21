Агент: "Чтобы нанять Сарри, "Зениту" нужно заплатить "Наполи" 8 миллионов евро"

Алессандро Пеллегрини, представитель главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, в разговоре с "СЭ" опроверг информацию итальянских СМИ о том, что его клиент получил предложение от "Зенита". Пеллегрини добавил, что в контракте Сарри с неаполитанским клубом есть опция выкупа, которую обязан заплатить любой, кто хочет пригласить к себе итальянца.

- Мы не получали предложений ни от "Челси", ни от "Тоттенхэма", ни от "Милана", ни от "Зенита". Никаких, - начал Пеллегрини. - Возможен ли уход Сарри? Чтобы нанять его, клубу нужно заплатить 8 миллионов евро - такая сумма отступных прописана в его контракте с "Наполи".

Указанная сумма действительна до 31 мая. Позднее она может быть увеличена. Ранее на сайте журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио появилась новость о том, что Сарри вскоре должен дать ответ на предложение российского клуба. Сообщается, что итальянцу предлагают зарплату в размере четырех миллионов евро в год без учета бонусов. (Гоша ЧЕРНОВ)

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