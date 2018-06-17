Агент: "Бадель станет хорошим приобретением для "Зенита"

Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель может оказаться в "Зените".

– Это очень хороший игрок, – считает Спинози. – Он играет на позиции плеймейкера и очень полезен. Милан обладает отличными данными, к тому же сейчас приобрел статус свободного агента. Думаю, что это будет хорошее приобретение для "Зенита".

Как стало известно "СЭ", 29-летний Бадель может подписать трехлетний контракт с сине-бело-голубыми. "Зенит" в борьбе за хорвата опередил "Спартак", который переключился на игрока с российским паспортом – Антона Швеца из "Ахмата".

В минувшем сезоне серии А Бадель провел 27 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас. Сейчас хавбек в составе сборной Хорватии находится на ЧМ-2018, но вчерашний матч с Нигерией (2:0) провел на скамейке запасных. (Игорь НОВИКОВ)