Адвокат Мамаева объяснил гневные слова футболиста на суде

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал "СЭ" о том, как посетил подзащитного после сегодняшнего заседания Мосгорсуда. Суд отклонил апелляцию о продлении срока ареста футболиста до 8 февраля 2019 года. Напомним, Мамаев вместе с Александром Протасовицким, нападающим "Зенита" Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом находится в московском СИЗО "Бутырка". Всем четверым предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за избиение Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Я посетил Павла в "Бутырке" после заседания в Мосгорсуде, он, конечно, расстроен таким несправедливым отношением к нему и решением суда, - говорит Бушманов. - Этим и объяснялось его высказывание по окончании заседания. Павел просит донести до журналистов, что, если кто-то из них захочет посетить СИЗО, то он готов ответить на все вопросы, выразить свою позицию по всем обстоятельствам дела и связанных с ним событий. Скрывать ему нечего.

- Мамаев сказал после заседания: "Я больше ничего обжаловать не хочу". Сейчас уже остыл?

- Человек никогда не сталкивался с судебной машиной и не понимал, насколько безжалостной она может быть. Теперь вот ощутил во всей красе лично на себе и видит, что любые разумные пояснения не работают. Даже сегодня мы столкнулись с подобными проявлениями. Следствие повторно пытается предъявить нам видеозаписи и доказать, что один из потерпевших не предпринимал никаких действий в отношении Павла, не наносил удар, хотя то, что этот удар был - очевидно и хорошо видно на записи. Но нам говорят, что мы ошибаемся. Это уже говорит о предвзятом отношении и желании выдать желаемое за действительное, поэтому Павел и не ждет никаких законных решений в ближайшее время. Тем не менее, это не отменяет обязанностей защитника предпринимать все действия для защиты прав и интересов подзащитного. У нас есть право направлять жалобы по поводу действий или бездействий следствия, подавать ходатайства, обжаловать судебные решения, с которыми мы не согласны. Мы в любом случае будем добиваться, чтобы все итоговые решения являлись абсолютно законными и основанными на фактических обстоятельствах дела, а не на эмоциях, желании угодить социуму или каким-то отдельным лицам.

- Как ваш подзащитный воспринял то, что ему придется встретить Новый год в СИЗО?

- Безусловно, Павел разочарован тем, что не может встретить праздник в кругу семьи, увидеть детей. Он очень обеспокоен за судьбу одного из детей, на здоровье которого негативно сказывается расставание с отцом. Понятно, что происходящее не добавляет Мамаеву положительных эмоций, так же, как и отношение со стороны СМИ, которые интерпретируют его слова в негативном смысле. Вообще, вокруг этой ситуации начинает появляться все больше и больше искусственного негатива, для чего - непонятно, но явно не для того, чтобы по этому делу приняли быстрое, законное и справедливое решение. Наоборот, многие жаждут крови. Правда, для чего - остается только догадываться, но это уже за гранью правового поля и объясняется мотивами, далекими от законных действий. (Иван Торопцев)