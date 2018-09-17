Абель Эрнандес выбыл на четыре недели

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес на презентации новой формы в официальном клубном магазине сообщил, что пропустит из-за травмы четыре недели. Игрок получил повреждение 15 сентября в матче седьмого тура чемпионата России с "Уфой" (3:0).

"Травма является сложным моментом для меня. Трудно говорить об этом. Я пропущу около четырех недель. Надеюсь восстановиться как можно быстрее.



Лига чемпионов является важным турниром для ЦСКА. Я приехал в клуб ради нее, но теперь вынужден пропустить начало. Впереди у ЦСКА дерби со "Спартаком", я знаю насколько это важно для фанатов и игроков. Много слышал об этом дерби", - сказал Эрнандес.

Ранее сообщалось, что Эрнандес повредил мягкие ткани бедра.