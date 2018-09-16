Эрнандес и Магнуссон прошли обследование. С "Викторией" они не сыграют

Сегодня в Москве было проведено медицинское обследование игроков ЦСКА нападающего Абеля Эрнандеса и защитника Хердура Магнуссона, которые получили травмы в матче 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0).

Как информирует клубная пресс-служба, у обоих футболистов выявлены повреждения мягких тканей бедра.

В Чехию на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Виктории" (среда, 19 сентября) они не полетят и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов. О дальнейшем восстановлении игроков клуб сообщит дополнительно.