16:46 | Футбол — Лига чемпионов

Эрнандес и Магнуссон прошли обследование. С "Викторией" они не сыграют

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Сегодня в Москве было проведено медицинское обследование игроков ЦСКА нападающего Абеля Эрнандеса и защитника Хердура Магнуссона, которые получили травмы в матче 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0).

Как информирует клубная пресс-служба, у обоих футболистов выявлены повреждения мягких тканей бедра.

В Чехию на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Виктории" (среда, 19 сентября) они не полетят и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов. О дальнейшем восстановлении игроков клуб сообщит дополнительно.

Хердур Магнуссон.

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/hernandez-i-magnusson-proshli-obsledovanie/

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