Аарон Оланаре: "Вернблум очень веселый - такие люди необходимы любой команде"

Старый новый нигерийский нападающий ЦСКА Аарон Оланаре в интервью "СЭ" отметил чувство юмора Понтуса Вернблума. По словам форварда, такие люди необходимы любой команде.

– На своей родине вы любите рассекать на внедорожнике. Здесь, в Кампоаморе, ни с кем еще не гоняли наперегонки на гольфмобилях?

– Да, у меня большой такой "джип", как вагон. На нем одно удовольствие быстро ездить. Гольфмобили? Тоже ничего (смеется). После тренировок иногда сажусь в него, беру с собой Вернблума и едем в гостиницу.

– Почему именно шведа?

– Ой, он очень веселый. Постоянно шутит, поднимает настроение. Такие люди просто необходимы любой команде. Не знаю, возможно, с ним еще погоняем наперегонки на гольфмобилях. Чуть позже. Сейчас все мысли о тренировках. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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